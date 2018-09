Vor sieben Wochen schrieb Kollege Gruber-Dorninger hier über einen „Facebook-Ausrutscher“ von FPÖ-Gemeinderat Haslinger, der keiner war. Dass es sich tatsächlich nicht nur um einen Fauxpas gehandelt hatte, untermauert Haslinger selbst.

Diesmal widmete er sich allerdings nicht dem Asylthema, sondern schreibt: „Unsere Angehörigen sollten nicht in Pflege-KZ abgeschoben werden“. Zur Erinnerung: KZ oder Konzentrationslager waren Massengefängnisse der Nationalsozialisten, in denen Millionen von Andersdenkenden gequält, gefoltert und getötet wurden. Nichts, das es heute in unserem Land gibt, kann auch nur annähernd damit verglichen werden.

Haslinger legt jetzt sein Gemeinderatsmandat zurück, aber wohl eher auf Anraten seiner Parteikollegen. Zeigt er auch echte Einsicht dafür, dass er zu weit gegangen ist? Auf Facebook klagt er über mangelnden Rückhalt in der Partei und beschwert sich, als Politiker „streichelweich rüberkommen“ zu müssen. Und er droht: „Ich bleibe aber auf FB … und ich werde weiterkommentieren … ohne Maulkorb!“