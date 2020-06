Können Sie sich noch an die zweiteiligen Verschlüsse von Aludosen erinnern? Als Kinder waren wir davon begeistert: Man konnte nämlich den Griff mit dem zweiten Teil wunderbar durch die Gegend katapultieren. Viele kleine Aluteile werden daher auch in Jahrzehnten in der Natur noch nicht verrottet sein.

Etwa zur selben Zeit war auch Zigarettenwerbung in allen Formen alltäglich. Kein Raucher hätte sich damals irgendetwas dabei gedacht, wenn er die Zigarette danach (also nach dem Rauchen) im Freien lässig mit dem Fuß am Boden austritt.

Heute wissen wir mehr. Bei Aludosen schützen uns die Produzenten vor uns selbst: Der Verschluss ist mit der Dose verbunden. Zigarettenstummel sind als tickende Umweltbomben bekannt und landen im Idealfall immer in einem Aschenbecher. Trotzdem sammelte im Tullner Stadtzentrum eine kleine Menschengruppe in einer Stunde genug achtlos weggeworfene Tschick-Stummel, um mehr als einen Zehn-Liter-Kübel zu füllen.