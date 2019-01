Montagnachmittag, 15.31 Uhr: Im E-Mail-Eingang taucht die Meldung „32-Jährige nach Stichen in den Halsbereich in Tulln gestorben“ auf. Mehr ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Wenig später weiß ich, dass sich die Tat am Merkur Parkplatz ereignet haben soll. Also rasch ins Auto, ein Foto muss her. Der Beruf/das Internet/die Leser verlangen es. Am Tatort der Schock: Das ist alles noch frisch. Polizei und Rettung sind vor Ort, inmitten von Absperrungen und einer Wagenburg sieht man eine goldene Aludecke, darunter gefriert eine Blutlache. Es ist einer der Berufsmomente, auf die ich gerne verzichten würde. Klar ist: Die

Leiche fotografiere ich nicht.

Hier liegt eine junge Frau, vor wenigen Stunden noch quicklebendig. Wenigstens das letzte bisschen Würde muss gewahrt werden. Egal, was wir jetzt wie schnell berichten. Mit wem wir reden, wen wir befragen, was auch immer den Ehemann so ausrasten ließ. Nichts ändert mehr etwas daran, dass hier ein Leben viel zu früh endete.