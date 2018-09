Ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie ist die freie Meinungsäußerung. Was vor allem in den schönen neuen sozialen Netzwerken gerne übersehen wird ist, dass man dabei trotzdem Fairness und zumindest ein Mindestmaß an Höflichkeit bewahren sollte.

Egal ob man im politischen Meinungsspektrum nun in der Mitte (gibt es die überhaupt?), eher links oder eher rechts angesiedelt ist: Man kann in der Sache hart diskutieren bzw. posten und trotzdem nicht persönlich oder untergriffig werden. Bürgermeister Peter Eisenschenk muss sich als Stadtoberhaupt und Person des öffentlichen Lebens natürlich ein bisserl mehr gefallen lassen als ein „Normalbürger“.

Aber wenn jemand so weit geht, ihn als Verbrecher zu bezeichnen oder gar fordert, ihn am nächsten Laternenmast aufzuknüpfen, dann sind Grenzen überschritten. Eisenschenk klagte zu Recht und bekam auch Recht. Vielleicht regt dieses jüngste Urteil manch potenziellen Wut- und Hetzposter an, ein zweites (oder zumindest erstes) Mal zu überlegen, wie er seine Meinung öffentlich kundtut.