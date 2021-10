Ein spezielles Derby

In der Gebietsliga steht das Derby zwischen Tulln und Langenlebarn an. Die Partie, die in den letzten Jahren nicht immer entscheidenden Charakter hatte, dafür aber für viele Tore gut war, könnte heuer aus mehreren Gründen besonders spannend werden. Langenlebarn ist eindeutig heiß auf die Partie und spricht hinter vorgehaltener Hand vom Spiel des Jahres, während Tulln betont, dass ein Derby immer eigene Gesetze hat.

Das Derby könnte aber nicht nur deshalb besonders attraktiv werden, weil beide Teams offensichtlich seit Wochen darauf hinfiebern, sondern auch wegen der unterschiedlichen Ansätze der beiden Mannschaften und der Nachbarschaft in der Tabelle. Langenlebarn spielt laut eigener Meinung den besten Fußball der Liga und ist leicht in der Favoritenrolle zu sehen.

Tulln hat aber schon gegen Neudorf gezeigt, dass man sich in der Rolle des Underdogs durchaus wohlfühlt.