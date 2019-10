Wohnen in Tulln ist kein billiges Vergnügen. Die Suche nach Objekten zur Miete auf einer beliebten Plattform liefert 45 Treffer: von der Singlegarconniere mit 20 Quadratmetern um 352 Euro bis zur 5-Zimmer-Luxuswohnung um 2.068 Euro. 75 Quadratmeter kosten durchwegs mehr als 900 Euro.

Das entspricht nicht unbedingt dem, was man als Gering- oder Normalverdiener als günstig oder auch nur leistbar bezeichnen würde. Die jüngste Aktion der SPÖ am Hauptplatz, mit der sie ihr Konzept für 49 Quadratmeter um knapp 400 Euro monatlich präsentierte, macht also durchaus Sinn.

Wie weit sich die Forderung mit Nachlässen an Genossenschaften und anderen Anreizen umsetzen lässt, werden kommende Debatten und Beschlüsse im Gemeinderat zeigen. Realistisch wird eine Umsetzung vielleicht erst im Rahmen der „Strategie Tulln 2030“. Spätestens 2021, wenn diese beschlossen wird, wissen wir, ob es der SPÖ in Tulln gelingt, ihr Kernthema durchzusetzen.