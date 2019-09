Mitten im Stadtgebiet, auf der Nordumfahrung, auf der berühmt-berüchtigten L120 bei der Dopplerhütte in Königstetten, auf der B43 zwischen Trasdorf und Heiligeneich …

Die Liste der Unfallorte ließe sich in dieser Woche fast beliebig fortsetzen. Neben viel verbeultem Blech gab es leider auch eine zweistellige Anzahl an zum Teil schwer Verletzten zu verzeichnen. Die Ursache wird häufig als „unbekannt“ angeführt. Letztendlich ist egal, ob es überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol, Ablenkung (Handy!), mangelnde Fahrpraxis oder etwas ganz Anderes war. Eine noch so kurze Unaufmerksamkeit genügt und ein Leben kann sich von einem Moment auf den nächsten völlig verändern oder gar zu Ende sein.

Der Verfasser dieser Zeilen weiß, wovon er spricht. Bei der Urlaubsheimfahrt hatte er bei einem Sekundenschlaf mehr als nur einen Schutzengel.

In diesem Sinne: Bitte urteilen Sie nicht über Unfälle und deren Ursachen und vor allem: Passen Sie auf sich auf!