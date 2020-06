Es kann in Gemeinderatssitzungen schon einmal vorkommen, dass über kleine bis mittlere Investitionen lange und ausführlich diskutiert wird, gerne zum Beispiel im Kulturbereich. Das ist auch gut so, schließlich sind das „Wozu brauch’ ma das?“ und sogar das „Da sind wir schon aus Prinzip dagegen!“ wesentliche Bestandteile unserer Demokratie.

Andererseits gibt es einen Sektor, in dem es meist um fünf- bis sechsstellige Beträge geht, bei dem aber trotzdem selten Diskussionen aufkommen. Beispiele aus den letzten Tullner Gemeinderatssitzungen: Pumpenlieferung und Ausrüstung Wasserwerk I um insgesamt mehr als eine Million Euro oder Annahme einer Förderung für den Tiefbehälterzubau von knapp 380.000 Euro.

Beides innerhalb weniger Minuten verlesen und einstimmig beschlossen. Und auch das ist gut so. Denn ständig verfügbares Qualitätswasser ist auch in Niederösterreich nicht überall selbstverständlich und in Wahrheit ein unbezahlbares Gut.