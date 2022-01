Erinnern an parkende Pkw

Nehmen wir einmal an, Sie kommen zum ersten Mal in eine nette, kleine Stadt und Sie flanieren durchs Zentrum. Was Sie dort unter anderem sehen, ist eine große Asphaltfläche zugeparkt mit Autos. Hinterlässt das einen positiven, unvergesslichen Eindruck? Werden Sie noch Tage, Wochen, Jahre später sagen: „Ach, das war schön, all diese parkenden Fahrzeuge!“

Sie wissen längst, worauf das hinausläuft. In absehbarer Zeit wird der Tullner Nibelungenplatz als Dauerparkplatz ausgedient haben. Die Neugestaltung ist eines von vielen Projekten, das die Bezirkshauptstadt 2022 konkret in Angriff nimmt (mehr dazu auf den Seiten 18/19).

Neben dem politischen Bekenntnis dazu gibt es ein ebenso klares, die viel diskutierte Parkplatz-Problematik zeitgerecht zu lösen. In ein paar Jahren wird man sich den Nibelungenplatz genauso wenig zugeparkt vorstellen können wie schon heute den Tullner Hauptplatz.