Ausnahmsweise will ich Ihnen eine Nachricht, die der NÖN über Facebook geschickt wurde, wörtlich wiedergeben: „Warum kein Bericht über die (angebliche) Vergewaltigung in Tulln? Hat der Herr Bürgermeister wieder Schweigen verordnet??? Also Totschweigen... DAS ist die richtige Einstellung... Zensur wie damals …“

Abgesehen davon, dass sich diese (angebliche) Vergewaltigung als „rauschige G‘schicht“ entpuppt hat (siehe Seite 12): Man sollte nicht überall Verschwörungen vermuten, wo gar keine sind. Auch im Zeitalter der digitalen Sofortmeldung von Ereignissen aller Art, muss Zeit für seriöses Hinterfragen und Recherchieren bleiben.

Es kann niemals schaden, die erste emotionale Aufwühlung abklingen zu lassen, anstatt sie umgehend zu posten und zu teilen. Was einmal draußen ist, verbreitet sich rasch und lässt sich kaum wieder einfangen. Es kann lange dauern, bis die Wahrheit in einem Fall herauskommt (sofern sie sich überhaupt zweifelsfrei feststellen lässt). Was dann darüber geschrieben wird, lesen leider oft nur mehr die Wenigsten.