Kinder, die wieder aus Bus 1 aussteigen müssen, um auf Bus 2 zu warten, weil der Fahrer von Bus 1 eigentlich schon ganz woanders sein müsste. Kinder, die gar nicht erst in einen Autobus einsteigen können, weil dieser schon nach wenigen Stationen restlos überfüllt ist. Busfahrer die in Zeitnot gelangen, weil sie Schulkinder vom Sitzplatz „wegstampern“ müssen, damit Kindergartenkinder (die verpflichtend sitzen müssen) überhaupt mitfahren können …

Die öffentlichen Buslinien legten zum Schulbeginn einen bilderbuchmäßigen Fehlstart hin. Natürlich ist die alljährliche Fahrplanerstellung kein Kindergeburtstag (wobei: Wer schon einmal einen organisiert hat, weiß, dass das ganz schön hart sein kann…). Viele Rädchen, die ineinandergreifen, müssen exakt getaktet werden, damit das reibungslos funktioniert. Wenn aber dann wie in diesem Schuljahr in mehreren Fällen zu viele Kinder auf zu wenige Busse treffen und Schul- und Fahrplanzeiten knapp aber doch voneinander abweichen… Ja, dann hat irgendetwas in der Planung und Abstimmung ganz und gar nicht funktioniert.