Folgen wir Leuchttürmen

In politischen Reden wird ja gerne einmal von einem Leuchtturmprojekt gesprochen, vor allem wenn wieder eine Wahl ansteht. Aber in Tulln werden gerade zwei Vorhaben in Angriff genommen, die die Bezeichnung mehr als verdienen: Die Entsiegelung des Nibelungenplatzes samt Neugestaltung als „grüner Platz“. Und ganz aktuell die Errichtung einer der größten Aufdach-Photovoltaik-Anlagen des Landes im Zukunftspark+.

Leuchtturmprojekte sind gut und schön. Ihre ganze Strahlkraft entwickeln sie aber erst, wenn sie viele dem guten Beispiel folgen. Möglichkeiten gibt es genug. Wobei Bodenentsiegelung gar nicht so sehr im Vordergrund steht, hier gilt es viel eher Neuversiegelung zu vermeiden.

In Sachen Photovoltaik ist jetzt der ideale Planungszeitpunkt, denn bis zur Umsetzung kann es dauern. Manche Teile sind schwer lieferbar, die Wartelisten werden immer länger.