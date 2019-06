In Tulln wird an einem neuen Stadtentwicklungskonzept gearbeitet, eine Bausperre im Kerngebiet ist bis auf Weiteres aufrecht. In Purkersdorf wird laut über eine Bausperre nachgedacht, in Wolfpassing soll sie demnächst in Kraft treten.

Warum? Das ist leicht erklärt. Immer häufiger werden Parzellen bis zum letzten Kubikmeter (ja, es geht auch um die Höhe) ausgenützt, um möglichst viel Geld damit zu verdienen. In manchen Wohnhausanlagen ist das einzige Grün der verhungerte Bonsai in der Wohnküche. Selbst wenn Siedlungsgebiete von langer Hand geplant werden, sollen oft 100 Wohneinheiten auf Flächen untergebracht werden, die laut Menschrechtskonvention höchstens 50 vertragen würden. Dabei muss es wirklich nicht immer ein Einfamilien- oder Reihenhaus sein. Auch verdichteter Wohnbau kann gelingen, wenn nicht nur mit Euroscheinen vor Augen, sondern auch mit dem Gedanken „Würde ich selbst hier

leben wollen?“ geplant und gebaut wird.