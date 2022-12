Gegen falsche Männlichkeit

Das Urteil im Fall Leonie ist da: Es war Mord, Haupt- und Mittäter wurden verurteilt, es setzte lange Haftstrafen. So weit es möglich war, wurde der Gerechtigkeit genüge getan.

Der Tullner Anwalt Johannes Öhlböck, der im Prozess Leonies Eltern vertrat, geht im Gespräch mit der NÖN den notwendigen Schritt weiter. Er fordert Konsequenzen, damit es erst gar nicht so weit kommt – in der Integration und in der Bildung von Männern. Letzteres überrascht Sie? Seit Jahrzehnten werden um die 90 Prozent aller Angriffe auf Leib und Leben in Österreich von Männern verübt. Gewalt und die Demonstration von Stärke gelten als männlich. In Rollenbildern, die längst überholt sein sollten, sind Gespräche etwas für „Weicheier“.

Diskutieren und ja, auch Streiten, will gelernt sein. Selbst wenn es noch so emotional wird, ist Gewalt nie ein Problemlöser. Das muss vom Kindergarten an gelernt werden.