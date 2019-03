Sind E-Bikes Fluch oder Segen? Die einzig objektive Antwort lautet wie so oft: „Kommt ganz darauf an.“

Erstens darauf, wen man fragt: Die Mutter mit Kinderwagen, die nur um ein Haar von einem „rüstigen“ 85-jährigen Radfahrer verfehlt wurde, der seine 100 kg zwar motorgestützt mit 25 km/h durch die Gegend wuchtet, das aber kombiniert mit dem Reaktionsvermögen einer Schnecke. Oder den ehemaligen Spitzensportler, der an Geschwindigkeit gewöhnt ist und dank E-Hilfe mit seinen jungen Trainingspartnern mithalten kann. Das sind natürlich

Extrembeispiele.

Zweitens und ganz im Ernst kommt es immer darauf an, wer so ein Ding wie benützt und wie gut sie oder er damit umgehen kann. Das bringt uns zu den kostenlosen E-Bike-Kursen für Tullner, die Stadtgemeinde und ÖAMTC am Dienstag, 23. April, anbieten: Absolut sinnvoll, dringend notwendig und hoffentlich so stark gebucht, dass auch der Zusatztermin tags darauf zustande kommt.