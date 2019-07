Seit 15 Jahren ist der Verfasser dieser Zeilen für die Tullner NÖN hauptverantwortlich. Genauso lange begleitet er die Geschichte des berühmten Geisterhauses in der Wiener Straße. Was in dieser Zeit in Sachen Frank Haus bereits alles angekündigt und dann doch nicht umgesetzt wurde und wie die neuesten Pläne aussehen kann hier nachgelesen werden.

Das Gebäude selbst hat sich kaum verändert, sieht man von der natürlichen Abnutzung und einer oberflächlichen Behübschung durch Folierung der Scheiben im Erdgeschoß einmal ab. Interessanter ist da schon die Entwicklung von Klemens Hallmann, der seit 2006 Eigentümer ist. Der Selfmade-Man hat es im Wirtschaftsmagazin Trend 2018 auf Platz 43 der 100 reichsten Österreicher geschafft, Tendenz vermutlich weiterhin steigend.

Drücken wir die Daumen, dass er tatsächlich einen Bruchteil seiner Einnahmen in Tulln investiert. Bei seinem kaufmännischen Talent wird es sicher nicht zu seinem Nachteil sein.