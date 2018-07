Nach einer Vielzahl von offenen Ateliers und Sitzungen geht der Masterplan für das neue Ortszentrum von St. Andrä-Wördern in die nächste Phase: Im Herbst soll die Volksbefragung zum Projekt vorbereitet werden.

Eine heikle Phase, denn die Materie ist komplex, die (möglichen) Probleme sind vielfältig und trotzdem muss die Fragestellung nicht zu kompliziert, sondern klar, deutlich und nicht manipulativ ausfallen. Was die Sache nicht einfacher macht ist, dass sie 2019 durchgeführt werden wird. Ein Jahr, in dem die Wahlkampfmaschinen der Parteien auf Hochtouren laufen werden. Und in St. Andrä-Wördern ist deren Zahl auf sechs angewachsen: Zu SPÖ, ÖVP, Grünen, Bürgerliste und FPÖ gesellte sich noch die Liste NÖ. Die Verlockung mit einem derart kontroversiell diskutierten Projekt politisches Kleingeld zu machen ist groß.

Die Marktgemeinde hat die einmalige Chance, hier ein visionäres Projekt vorbildlich umzusetzen oder es für lange Zeit zu vergeigen. Die Monate bis zur Gemeinderatswahl Ende 2019/Anfang 2020 werden die Richtung weisen.