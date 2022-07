Hoffnung made in Tulln

Anfang der 90er-Jahre wurde in Tulln eine Saat gelegt, die heute reiche Früchte trägt. Die Rede ist vom IFA, dem Interuniversitären Forschungsinstitut für Agrarbiotechnologie. Diese Gründung war der erste und damit wichtigste Schritt auf dem Weg zum heutigen Campus und Technopol Tulln mit all seinen Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Ein StartUp schreibt gerade eine besondere Erfolgsgeschichte, aktuell etwa mit einem „Kreativ in die Zukunft“-Preis der Wirtschaftskammer. Die AgroBiogel GmbH gibt mit ihrem namensgebenden Produkt weltweit Hoffnung. Das Hydrogel wird aus Holz, das bei der Papiererzeugung übrig bleibt, hergestellt. Es speichert ein Vielfaches seines Gewichts an Wasser im Boden und ermöglicht so landwirtschaftlichen Anbau in Dürreregionen und -perioden. Eine Tullner Saat, die tatsächlich weltweit Früchte tragen kann.