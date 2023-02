Im Jammertal

Der UHC Tulln hat sein Herrenteam unter der Saison aufgelöst. Es ist nur die logische Fortsetzung dessen, was vor einem Jahr begonnen hat. Solange ist es her, dass der UHC beschloss, die Herren aus Kostengründen aus der Bundesliga zurückzuziehen. Der Anfang vom Ende. Denn kaum ein Spieler wollte den Weg in die Regionalliga mitgehen. Dabei wäre der Stamm intakt gewesen. Das damalige Team rekrutierte sich aus sechs, sieben talentierten Eigenbauspielern, die das Zeug für die Bundesliga hatten. Was übrig blieb, war eine Mannschaft, die nicht einmal im Unterhaus konkurrenzfähig war.

Da wäre es leichter gewesen, eine intakte Bundesliga-Mannschaft zu stellen. Schade, dass es im Sommer nicht gelungen ist, das nötige Budget aufzustellen. Schade um den Traditionsverein, der drei Mal Cupsieger geworden ist. Es wird lange dauern, bis es in Tulln wieder Männer-Handball gibt. Zumal der Jugend Vorbilder einer Erwachsenenmannschaft fehlen.