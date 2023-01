Kein Rückschlag

Nach starken Auftritten bei den Vorbereitungsturnieren und einem Überraschungserfolg als Underdogs in der ersten Runde der Australian Open, war für den Tullner Lucas Miedler und seinen Doppelpartner Alex Erler in der zweiten Runde des Grand-Slams in Melbourne die Reise zu Ende.

Die beiden mussten sich zwar als Favoriten in besagter zweiten Runde geschlagen geben, das ist aber dennoch nicht als Rückschlag zu werten.

Den ersten Sieg bei einem Grand-Slam und die damit verbundenen Punkte und Preisgelder, kann den beiden niemand mehr nehmen. Auch die gesammelte Erfahrung, die so ein Auftritt mit sich bringt, darf man nicht unterschätzen. Wenn man die Vorbereitungsturniere in Down Under einbezieht, war der Start in das Jahr 2023 durchaus erfolgreich und die Leistungskurve stimmt. Wenn Miedler/Erler diese beibehalten, wird 2023 ein gutes Jahr für die beiden.