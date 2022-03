Keine Angst vor dem KV

Falls Schülerinnen und Schüler über die Überschrift stolpern sollten: Nein, es geht hier nicht um den Klassenvorstand, sondern um den Kreisverkehr. Natürlich sollte man im Idealfall vor beiden keine Angst haben, aber im Fall der Stauprobleme in Tulln hilft nur angstfreies und möglichst flüssiges Durchfahren der Straßenkreisel.

Aktuell geht es in erster Linie um den Hauptstraßenverkehrsknotenpunkt (was für ein Wort!). Aber was für den Donaunixen-Kreisverkehr gilt, gilt allgemein: Haben Sie keine Angst vor dem Einfahren. Blinken Sie richtig (beim Ausfahren, nicht beim Einfahren) und zeitgerecht. Fahren Sie den Kreisel weiter außen an, wenn Sie ihn gleich bei der ersten Ausfahrt wieder verlassen wollen. Halten Sie nicht grundlos mitten drin an.

Und last but not least: Schieben Sie im Kreisverkehr um Himmels willen niemals zurück – und ja, auch das hat es schon gegeben.