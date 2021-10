Keine Scheu vor der Polizei

Nicht nur, aber auch dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei einen Betrüger stellen. Was gerade hier noch viel wichtiger ist: Das Opfer bekam so einen namhaften fünfstelligen Euro-Betrag umgehend wieder zurück.

Was zeigt uns dieser Fall, wie so viele andere davor und danach? Hinweise aus der Bevölkerung können den entscheidenden Ausschlag über Erfolg oder Misserfolg von Polizeiarbeit bedeuten. Oder, wie es Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl formuliert: „Es geht nur in der Gemeinschaft!“

Was ist dabei entscheidend? Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, notieren Sie es sofort, am besten am Handy, das wir ohnehin alle stets griffbereit haben. Vor allem aber, haben Sie keine Angst vor der Polizei: Zögern Sie im Zweifel niemals, den Notruf 133 anzurufen.