Klasse ohne Kasse

Der Chelsea-Schreck aus St. Pölten! Die Story des Robert Ljubicic könnte fast aus einem Märchenbuch stammen. Vor 15 Monaten noch sang- und klanglos mit dem SKN aus der Bundesliga abgestiegen, „rockt“ der Mittelfeldmann jetzt die Champions League.

Der 23-Jährige gehörte bei Dinamo Zagrebs 1:0 gegen die Multimillionäre vom FC Chelsea zu den auffälligsten Akteuren. Der Wechsel von Rapid zu den Kroaten hat sich wohl allein schon für diese Momente bezahlt gemacht.

Dass „Robo“ in St. Pölten zum Bundesligaspieler gereift ist, mag die Wölfe stolz machen. Kaufen können sie sich davon nichts. Wie so viele andere verließ Ljubicic den SKN ablösefrei.

Klasse-Talente entwickeln und dann „Kasse machen“ – so lautete die SKN-Vision über Jahre hinweg. Es blieb beim Plan, in der Praxis ging man leer aus. Und in der 2. Liga ist‘s für die St. Pöltner noch mal schwerer, ihre Ausbildungsarbeit zu versilbern...