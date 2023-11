„50 plus“ ist noch nicht alt

Schon klar, Arbeitslosigkeit ist niemals lustig und je älter, desto weniger. Jeder dritte Arbeitslose im Bezirk Tulln gehört zu den viel zitierten „50 plus“. Es ist noch nicht lange her, da war diese Altersgruppe für den Verfasser dieser Zeilen weit weg – zumindest gefühlt. Aber, zack – wie nix ist man plötzlich 50, 51 und die Zeit läuft immer schneller.

Aber ist man damit wirklich alt? Und was ist bitte mit der Erfahrung, die man bis jetzt in seinem Berufsleben gesammelt hat? Natürlich sind vor Energie strotzende Mitte-Zwanziger schneller, agiler und (meist) auch belastbarer. Aber kennen Sie die Tricks und Abkürzungen, die Umwege, die man sich häufig sparen kann, egal, um welche Tätigkeit es sich handelt? 50 ist das neue 40 (und so weiter).

Viele von uns werden länger als unsere Eltern im Berufsleben stehen. Altersgruppen müssen neu beurteilt werden und es wird neue Arbeitsmodelle brauchen. Dann geht sich das mit der „Work-Life-Balance“ auch für viele aus.