Weil es gerade hochsommerlich war, ist es Zeit für eine Abkühlung, also: Ab aufs Glatteis! Thema „Gleichberechtigung“, da kann man ja als Mann nur verlieren.

Aber im Ernst: Hier finden Sie Tullns frisch gekrönte Shopping Queen (es hätte auch ein King werden können), hier lesen Sie, wie sich die Absdorfer Feuerwehrfrauen in der Hitzeschlacht der Landesfeuerwehrbewerbe geschlagen haben.

Tulln Shopping Queen-Krönchen für Sigrid Schmidt

Ein schöner Ausschnitt aus der großen Bandbreite des Frau-Seins im 21. Jahrhunderts, die ja noch gar nicht so lange selbstverständlich ist. Alles muss möglich sein. Wie sicher sich Frauen heute in der ehemaligen Männer-Domäne „Feuerwehr“ bewegen zeigt, dass es das grundsätzlich ist. Nur bei der Durchmischung der Chefebenen hapert es noch. Aber die Zeit der Ober- und Hauptbrandinspektorinnen wird kommen und sie werden ihren männlichen Pendants in nichts nachstehen.