Baukultur ist möglich

„Stadt Land Boden“ war das Thema des jüngsten Tullner Umweltstammtischs. Im Zentrum des gleichnamigen Films, der dort gezeigt wurde, standen sieben Gemeinden, die vieles in Sachen Bodenschutz und Baukultur richtig gemacht haben. Reden wir also über Baukultur. Was als schön und wohnlich empfunden wird, ist natürlich subjektiv. Wenn aber jeder alles darf, entstehen Siedlungen, in denen das Prinzessinnenschlösschen neben dem Schwedenhaus steht, davor ein Holzhaus im Tiroler Stil. Ein stimmiges Ortsbild sieht anders aus.

Jetzt könnte man so weit gehen, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin als Baubehörde von der Dachform bis zur Fassadenfarbe alles vorschreibt (soll es schon gegeben haben). Oder man entscheidet sich, den Blick zu weiten, im Idealfall mit Expertinnen und Experten, die Baukultur nicht nur als Hobby sehen.

Ein Gestaltungsbeirat kann eine feine Sache sein, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Verein LandLuft weiß mehr dazu.