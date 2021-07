Wir befinden uns aktuell in einer Problemzone. Die Ursachen heißen Sommer, Sonne, Urlaubszeit und Lockerungen in vielen Lebensbereichen. Alles schön, gut und wichtig. Aber es entsteht auch der Eindruck, die schlimmste Pandemie des 21. Jahrhunderts wäre plötzlich zu Ende – abgeschafft. Dass dem leider noch nicht so ist, zeigte eine Mischung aus Bericht und Appell, den die beiden Tullner Mediziner Nicole Edhofer und Franz Bichler an den Gemeinderat richteten.

Während wir in überwiegender Mehrheit den Sommer genießen, lauern im Hintergrund Long Covid und die berühmt berüchtigte Delta-Variante. Das Risiko, wie Franz Bichler pointiert erklärte, dass zwei Geimpfte einander anstecken ist geringer, als jenes von einem Dachziegel am Kopf getroffen zu werden. Nein: Es soll niemand zur Impfung gezwungen werden. Aber es ist auch nicht verkehrt, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, um im Endeffekt einen besseren Schutz für alle zu erreichen.