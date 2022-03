Bezirk am Strome

„100 Jahre Niederösterreich“ bringen viele Erinnerungen zurück. Zum Beispiel an die gigantischen Baustellen als die beiden Donaukraftwerke im Bezirk errichtet wurden, Anfang der 1970er-Jahre in Altenwörth und knapp zehn Jahre später in Greifenstein.

In beiden Fällen klafften zunächst ebenso gigantische Wunden in der Natur. In beiden Fällen ist davon heute wenig bis gar nichts mehr zu sehen, ganz im Gegenteil. In Altenwörth wurde die Traisenmündung im Rahmen des EU Life+ Programmes sogar mustergültig renaturiert.

Was wir sonst noch davon haben? Donauhochwässer haben durch die Regulierung viel von ihrem einstigen Schrecken verloren. Schauen Sie sich nur einmal die Wassermarken an alten Häusern, beispielsweise in Muckendorf, an. Radfahrer bekamen traumhafte autofreie Ausflugswege. Und dann wären da noch mehr als drei Millionen Kilowattstunden Strom jährlich.