Bitte auch für Erwachsene

„Checker Tobi“ war im Star Movie bei der Tulln-Premiere seines zweiten Kinofilms zu Gast. Wer oder was das ist? Moderator Tobias Krell vermittelt in der Fernsehsendung Wissen kindgerecht aufbereitet. In jeder Folge (seit 2013 mehr als 150) wird ein anderes Thema aufgegriffen. Zwischendurch fragt Krell immer wieder „Gecheckt?“ Spätestens am Ende der Sendung lautet die Antwort der jungen Zuseherinnen und Zuseher „Gecheckt!“ Anders gesagt: Checker Tobi ist eine zeitgemäße Variante der „Sendung mit der Maus“. Vier volle Kinosäle und eine lange Warteschlange für Selfies mit dem Star zeigen, wie sehr das geschätzt wird.

Als Erwachsener kann man sich nur wünschen, dass es für die großen Probleme unserer Zeit einen ähnlichen Checker gäbe. Wieso ist die Membran, die unsere Zivilisation davon trennt, wieder zu wilden Tieren zu werden, die sich gegenseitig zerfleischen, so dünn (Stichworte Ukraine und Gazastreifen)? Gecheckt? Nein, wir haben gar nichts gecheckt!