Bitte, die alten Probleme!

Wissen Sie noch, welche Probleme Sie Ende 2019 hatten? Corona, das war irgend so ein exotisches Virus in China. Krieg in Europa, das war etwas, das mit dem Ende der Balkankriege im Jahr 2001 in hoffentlich sehr weite Ferne (besser: nie wieder) gerückt war.

Keine drei Jahre später ist die Welt eine völlig andere. Die Corona-Pandemie ist endlich dabei, uns langsam aus ihrem Würgegriff zu entlassen. Aber innerhalb weniger Tage startete ein einzelner Mann mit abgehobener Selbst- und völlig verzerrter Weltwahrnehmung einen bewaffneten Überfall auf ein demokratisch regiertes Nachbarland, der gerade die ganze Welt in Atem hält. Was das zeigt? Zu viel Macht über zu lange Zeit in ein und derselben Hand, das ist niemals gut.

Was das mit dem Bezirk Tulln zu tun hat? So viel, wie mit jeder anderen Region auf dieser Welt auch. Außerdem sind die alten Probleme irrelevant und vergessen bis Frieden herrscht.