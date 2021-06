Den Fall aus Tulln muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Da bricht jemand ins Altstoffsammelzentrum ein, um ein paar Elektrogeräte zu entsorgen. Eigentlich sollte das sogar optimistisch stimmen. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit wären diese Geräte noch irgendwo im Wald gelandet.

Nicht zuletzt dank „Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln“ haben wir bei uns ein theoretisch sehr gut funktionierendes Trenn- und Sammelsystem. Ein Blick in die Tonnen bei einer Wohnhausanlage zeigt aber leider, dass dort oft die österreichische Wurschtigkeit regiert: Der Holzbilderrahmen landet im Altpapier, der Biomüll zwar in der richtigen Tonne, aber fest verknotet in einem echten (also schwer abbaubaren) Plastiksackerl, und so weiter und so fort.

Wenn dahinter Gedanken stehen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: „Ist eh wurscht!“ oder „Der Hausmeister wird ‘s schon richten!“. Der erste ist schlicht falsch und zum Zweiten: Wie kommt der dazu?