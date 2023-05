Bundes-SPÖ als Vorbild?

Wie man hört sind Seminare, die in Richtung „Krisenmanagement in der Parteipolitik“ gehen, aktuell nicht sehr gut gebucht. Kein Wunder, genügt doch eigentlich ein einziger Satz: „Analysieren Sie, was die Bundes-SPÖ im letzten Jahr gemacht hat, und machen Sie exakt das Gegenteil!“ – Und schon läuft's!

Im Ernst: Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Dass Selbstzerfleischung nicht nur in großen, teils verkrusteten Strukturen auf Bundesebene möglich ist, zeigt ein aktuelles Beispiel im Bezirk Tulln. Im kleinen, durchaus prosperierenden Muckendorf-Wipfing regiert die Wahlgemeinschaft WMW seit 25 Jahren mit absoluter Mehrheit. Genauso lange war die ÖVP-nahe Liste (bislang) untrennbar mit Hermann Grüssinger verbunden.

Ein Teil seiner Mitstreiter wollte ihn „elegant“ abservieren, nach außen sollte es ein glatter Übergang werden. Die Übung misslang grandios, den Ortskaiser setzt man nicht so einfach ab. Angespannt wäre ein Hilfsausdruck für die politische Lage im Ort.