Da ist Luft nach unten

Wie entwickelten sich die Müllmengen in der Region in der Corona-Pandemie? Stiegen sie an, wie wir aus Beobachtungen vermuteten?

Das wollten wir von GVA Tulln Geschäftsführer Michael Wieshammer-Zivkovic wissen. Ergebnis: Ja, schon, aber nicht nur. Vor allem das erste Lockdown-Jahr 2020 zeigt etwa bei den gesammelten Mengen an Restmüll, Biomüll, Dosen oder Elektrogeräten einen stärkeren Anstieg.

Der Abfallverbands-Experte stellte der NÖN aber netterweise Daten zur Verfügung die bis 2015 zurückreichen. Die zeigen, dass wir in fast allen Bereichen kontinuierlich mehr Müll entsorgen. Nennenswerte Rückgänge gab es zuletzt (2021) nur bei Problemstoffen, Altglas, -reifen und -textilien.

Die gute Nachricht: Getrennt wird in der Region brav. Aber was die Tonnen (Mengen) angeht, die in den Tonnen (Behältern) landen, da ist noch viel Luft nach unten.