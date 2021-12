Da sind wir uns einig

Was sich in den letzten Tagen und Wochen vor manchen Spitälern und in größeren Städten abspielte, das spottet jeder Beschreibung. Wissenschaftsfeindlichkeit gepaart mit Aggressivität und Ignoranz… Entschuldigen Sie, das passt nicht hierher. Im Bezirk Tulln ist es glücklicherweise ruhig, was das angeht. Und um einen sehr klugen Mann zu zitieren: „So sind wir nicht!“ (alle)

Was hingegen die überwiegende Mehrheit der Österreicher auszeichnet, ist eine, nicht nur aber vor allem zu Weihnachten große Spendenfreudigkeit. Lokal aktuell nachzulesen in der Zehn-Jahres-Bilanz des „Licht ins Dunkel“-Engagements von Donaukultur im Bezirk. Das Ersammeln von 300.000 Euro in zehn Jahren ist ja nicht nichts.

Wenn wir schon dabei sind: NÖN-Leserinnen und -Leser sind besonders eifrige Spender. Die Aktion läuft, ein Erlagschein liegt dieser Ausgabe bei.