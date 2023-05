Das letzte Puzzleteil?

Der SV Langenrohr hat im bisherigen Frühjahr mit beeindruckenden Leistungen gezeigt, dass man zu den besten Mannschaften in der 1. Landesliga zählt. Ob der souveränen Auftritte und der äußerst stabilen Abwehr könnte man fast vergessen, dass Langenrohr mit Werner Würzler eigentlich auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten musste. Die Mannschaft steht hinten äußerst stabil, hat im Mittelfeld die notwendige Qualität, um einerseits in der Defensive auszuhelfen und andererseits den Gegner regelrecht einzuschnüren und an die Wand zu spielen. Nur bei der Chancenverwertung war teilweise zu sehen, warum es noch nicht für einen Platz unter den Titelanwärtern reicht: Es fehlt ein Knipser. Jetzt kommt mit Emir Dilic genauso ein Knipser, der für die hochprozentige Chancenverwertung sorgen soll. Er kehrt in ein Team zurück, das seit seinem Abgang einen großen Entwicklungsschritt gemacht hat. Es wirkt, als wäre Dilic das Puzzleteil gewesen, das noch fehlte, um an der Spitze mitzuspielen.