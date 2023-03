Das war eine Ansage

Beim Erfolg des FC Tulln ist vieles zusammengekommen. Hohenau musste ohne Manuel Kegler antreten, der erst am Matchtag selbst ausfiel. Das Team aus dem Norden hatte bereits in der ersten Halbzeit mit muskulären Problemen zu kämpfen, die den Gästetrainer bis zur Halbzeit zu drei Wechseln zwangen.

Auf der Gegenseite war Tulln offensichtlich sehr gut auf den Gegner eingestellt, hat sich in der Vorbereitung als Mannschaft gefunden und gut auf die eigenen Stärken gesetzt. Besonders beeindruckend war der Umstand, dass die Tullner trotz schlechtem Spielverlaufs (Rückstand nach drei Minuten) nicht aufsteckten und das Spiel umdrehten.

Das war eine richtig starke Ansage an die Konkurrenz am Tabellenende. Wenn das Team aus der Bezirkshauptstadt dieses Level auch in den kommenden Wochen halten kann, dann wird es rasch rausgehen aus dem Tabellenkeller.