Das war ärgerlich. Tullns Handball-Herren sahen gegen Atzgersdorf bereits wie der sichere Sieger aus, führten eine Viertelstunde vor Schluss mit fünf Toren. Und in den letzten zwei Minuten gab der UHC mit einem Mann mehr einen Plus-Zwei-Vorsprung aus der Hand. Das war absolut nicht notwendig.

Trotzdem war das Unentschieden nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Die Mannschaft lebt. Anteil am Aufwärtstrend haben Trainer Günter Grafelmann und nicht zuletzt Patrick Gasperov, der erst in der Vorwoche verpflichtet worden war.

Dem Spielverlauf nach war es mehr als ein verlorener als ein gewonnener Punkt gegen Atzgersdorf. Passiert ist allerdings nicht viel. Denn möchte Tulln das Untere Play-Off vor St. Pölten abschließen, wird ein Sieg in der Landeshauptstadt notwendig sein. Das Auswärtsspiel am 21. März ist ein Vorgeschmack auf die dann folgenden entscheidenden Abstiegsduelle gegen St. Pölten.

Ist im Best-of-three des Letzten gegen den Vorletzten ein drittes Spiel notwendig, hat in diesem der Vorletzte ein zweites Mal Heimvorteil. Das könnte im beinharten Abstiegskampf den Unterschied ausmachen. Dass Tulln am Samstag in der Tabelle wieder angeschrieben und sich die Mannschaft verbessert gezeigt hat, gibt jedenfalls Mut.