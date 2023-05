Die höchst spannende Ausgangslage vor der Frühjahrssaison hat sich in der 1. Klasse Nordwest-Mitte mittlerweile in Luft aufgelöst. Gablitz gilt als haushoher Favorit auf den Titel, nur Ziersdorf kann vielleicht noch eingreifen. Während Kirchberg noch nicht ganz durch ist und noch ein paar Zähler braucht, geht es für Atzenbrugg um nicht mehr viel. Aufstiegs- und Abstiegsplätze sind schon zu weit entfernt. Zuletzt von einigen Ausfällen geplagt, machte man in Atzenbrugg aber die Not zur Tugend, um einige Spieler der jungen Riege ans Werk zu lassen. Einige Zukunftshoffnungen konnten so bereits in den letzten Wochen Kampfmannschaftsluft schnuppern und wichtige Erfahrungswerte gewinnen. Damit hat man die Gunst der Stunde gut genutzt, denn wenn es nächste Saison wieder um jeden Punkt geht, dann wird ein ganz anderer Druck auf den jungen Schultern lasten, die sich jetzt, ohne viel zu verspielen, schon eine Portion Selbstvertrauen abholen.