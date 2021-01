Heimunterricht, Fernunterricht, Distance Learning, Home Schooling … egal wie man es nennt, es ist und bleibt ein schwacher Ersatz für echten Präsenzunterricht an einer realen Schule. Woran das liegt? Nur sehr bedingt an den Beteiligten, sondern schlicht und einfach am System.

Natürlich wäre es jetzt ein Leichtes, einzelne Unglaublichkeiten herauszupicken, beispielsweise Nebenfach-Lehrer in Unterstufen, die im Lockdown zur Hochform im Strengsein und Leistung-Verlangen auflaufen. „Du hast die Aufgabe leider um eine halbe Stunde zu spät abgegeben und bekommst daher keine Punkte“ oder auch „Du hast die Aufgabe per E-Mail und nicht über Teams abgegeben. Das kann ich leider nicht bewerten.“ All das soll es tatsächlich gegeben haben.

Umgekehrt finden Lehrer sicher Beispiele für ähnlich Unglaubliches auf der Elternseite.

Die Schüler nehmen wir jetzt einmal bewusst aus dem Spiel. Sie leisten jetzt schon seit fast einem ganzen Schuljahr Unglaubliches. Und das in einer Ausnahmesituation, von der anfangs niemand auch nur befürchtet hatte, dass sie sooo lange dauern wird.

Junge und jüngste Menschen für die es so wichtig wäre, sich tagtäglich in Gruppen (sprich Klassenverbänden) zu bewähren und zu beweisen, haben jetzt schon viel zu lange viel zu wenige Kontakte. Diese minderjährigen Helden des Schul-Lockdowns gilt es psychisch unversehrt oder im Idealfall sogar gestärkt durch diese Coronakrise zu führen. Das soll, nein muss das gemeinsame Anliegen von Lehrern, Eltern und ja, auch der Politik sein.