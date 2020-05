Eine indirekte Nebenwirkung des Coronavirus ist, dass es Eigenschaften verstärkt, gute genauso wie schlechte. Indirekt, weil man nicht einmal infiziert sein muss, um die Wirkung zu spüren. Wer immer schon Rücksicht genommen hat, wird auch jetzt nie das Nudel- oder Klopapierregal im Supermarkt für sich alleine leergeräumt haben. Wer schon in der Volksschule bei der „Bitte, Frau Lehrer, ich weiß was der Maxi gemacht hat“-Fraktion war, ist jetzt vermutlich damit beschäftigt, mögliche Corona-Regelverstöße anderer zu melden.

Da wenden wir uns doch lieber dem Positiven zu. Forscher, Lehrende, Studenten und Unternehmer sind immer wieder begeistert, wie gut Zusammenarbeit und Wissensaustausch in Campus und Technopol Tulln funktionieren.

Die Coronakrise brachte jetzt ein extrem praktisches und gutes Beispiel dafür ans Tageslicht:

BIOMIN, führendes Unternehmen für Tierernährung, analysiert in seinem Labor für das Universitätsklinikum Tulln Proben auf Covid-19 und kommt auch noch für einen Großteil der Kosten auf: Nachbarschaftshilfe at its best!