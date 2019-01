Langenrohr fiebert der Sitzung des Sportreferats am 26. Februar entgegen. An diesem Tag befasst sich der NÖFV mit einem Pilotprojekt, das die Reservemannschaften von 1.-Landesliga-Vereinen in 2. Klassen an den Start bringen soll.

Die 1. Landesliga ist zweigeteilt. Es gibt Vereine, die sich eine zweite Kampfmannschaft wünschen. Und andere, die für die Beibehaltung der Reservemeisterschaft sind. Dazu gehört auch der SV Langenrohr.

Die Teilnahme an zwei Meisterschaften würde wegen zusätzlicher Heimspieltermine einen erheblichen personellen Mehraufwand bedeuten. Auch sportlich gibt es Bedenken. Eine 2. Klasse, in der mehr gekämpft als gespielt wird, ist keine geeignete Spielwiese für aufstrebende Talente eines 1.-Landesliga-Vereins. Aber auch die 2. Klassen dürften ein Landesliga-Farm-Team kaum mit offenen Armen empfangen. Die Teilnahme von Zweier-Mannschaften ist wettbewerbsverzerrend. In der einen Runde kommen Kaderspieler der „Ersten“ zum Zug, in der anderen nicht. Das kann über Sieg und Niederlage entscheiden.

Apropos: Vor knapp zehn Jahren (Saison 2009/10) hatte Würmla zwei Kampfmannschaften – die erste in der Regionalliga, die zweite in der 2. Klasse Donau, in welcher der SVW als dritte Herren-Mannschaft sogar noch eine Reserve stellte.