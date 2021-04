Können Sie sich an die Serie „Raumschiff Enterprise“ erinnern? „Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200…“, hieß es im Vorspann. Diesem Jahr sind wir seit Entstehung der Serie mehr als 50 Jahre näher gerückt.

Blenden wir über ins Tullnerfeld. An einem klaren Tag, von der Figl Warte aus betrachtet, scheint es noch unendlich weit. Aber immer öfter muss auch bei uns auf fortschreitende oder drohende Bodenversiegelung aufmerksam gemacht werden. Aktuell passiert das etwa am Umweltstammtisch in Tulln oder im Bereich Föhrensee/Gewerbegebiet in Trasdorf, wo zusätzlich noch seltene Zieselkolonien bedroht sein könnten. Stadt und Bezirk Tulln boomen. Aber mit unserem Boden sollten wir endlich achtsamer umgehen.

Im Jahr 2200 könnten meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel mit ihren Kindern auf der Figl Warte stehen. Dann wünsche ich ihnen einen Ausblick auf ein noch immer unendlich weit scheinendes Tullnerfeld – mit vielen Acker- und Grünflächen.