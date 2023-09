Dieser Ansatz hat Potenzial

Mit der Initiative „Gemeinsam.Sicher“ setzt die Polizei auch im Bezirk Tulln schon seit Längerem auf den Dialog mit Bürgerinnen, Bürgern und Gemeinden. Um Berührungsängste mit der Exekutive (noch) weiter abzubauen, startet jetzt auch bei uns die Aktion „Coffee with Cops“. Motto: „Beim Reden kommen die Leut' z'samm“, und wie ginge das besser, als bei einer gemütlichen Plauderei mit einer Tasse Kaffee?

Ein guter Gedanke, der gerne in anderen Bereichen Schule machen darf, etwa in der Bundespolitik. Wie wäre es mit „Coffee with the Opposition“. Nationalratsabgeordnete gehen regelmäßig, fernab von Kameras, mit Kolleginnen oder Kollegen anderer Couleurs auf einen gemütlichen Kaffee.

Beim Plaudern bemerken sie, dass die/der andere auch nur ein Mensch ist und, dass manches, das er/sie sagt, gar nicht so dumm ist. Und irgendwann werden tatsächlich gemeinsam Sachthemen im Interesse der Bevölkerung behandelt ... Okay, okay, man wird ja wohl noch träumen dürfen!