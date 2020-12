Lassen Sie mich im Konjunktiv beginnen: Am Samstag hätten im Danubium mehrere Kabarettisten satirisch auf 2020 zurückgeblickt. Nächsten Donnerstag wäre es mit Omar Sarsams „Oh du andere!“ weihnachtlich-witzig geworden.

Verhindert hat das und noch viel mehr – no-na-wer-sonst – das Coronavirus. Lachen ist zwar die beste Medizin, aber es wird uns, zumindest als Publikum vor Bühnen, erst wieder im neuen Jahr gegönnt.

2021 hat es dann aber in sich: Schon ab Jänner könnten uns im Danubium wieder zahlreiche Künstler das Lachen, das wir so dringend brauchen, zurückbringen. Selbst wenn das infektionszahlenbedingt (ein furchtbares Wort) wieder nichts wird, können wir uns immer noch auf die neue Donaubühnensaison, die um einen mächtigen Kabarett- und Comedyblock erweitert wurde, freuen. Das virenfeindliche Freiluftprogramm startet schon am 29. Mai mit Mascheks „Das war Corona“. Möge die Realität mit diesem Titel konform gehen.