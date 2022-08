Ein wichtiges Symbol

„Unser N“ ist fünf Meter hoch und vier Meter breit – und wurde zum 100-Jahr-Jubiläum als eins von fünf Siegerprojekten verwirklicht. Ein Bewegungs- und Begegnungselement soll das Rutsch- und Klettergerüst sein. Geht das nicht, dann ist das Spielgerät mit seiner blau-gelben Farbe zumindest schön anzuschauen, heißt es bei der Eröffnung salopp.

Ist das barrierefrei? Das Projekt sei „im Ansatz der barrierefreien Gestaltung konzipiert“, versichert das Land auf Nachfrage. Rampen oder ähnliche Hilfen gibt es aber nicht.

Wie man diese oder zusätzliche speziell für Barrierefreiheit ausgelegte Spielelemente in das 15.000 Euro-Projekt integrieren und in den Fokus rücken hätte können, wäre in der vom Land herausgegebenen Broschüre „Spielen ohne Barrieren“ nachzulesen. Und dann wäre das „N“ nicht nur als schönes Symbol für das Jubiläum präsentiert worden, sondern auch als Symbol für Inklusion.