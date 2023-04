Es gibt nur Verlierer

Grob fahrlässige Tötung bei einem Pkw-Unfall, das klingt brutal und ist es auch. Der Strafrahmen hätte eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorgesehen. Ex-Fußball-Nationalteamspielerin Nina Burger wurde angesichts ihres ordentlichen Lebenswandels, ihrer Unbescholtenheit und ihrer Reue zu neun Monaten, davon drei unbedingt, verurteilt. Aber sind diese Zahlen oder auch die Summen, die der Opferfamilie (vielleicht noch auf dem Zivilrechtsweg) zugesprochen werden, überhaupt relevant?

Eine Familie hat den Vater verloren, den nichts und niemand zurückbringen kann. Nina Burger steht wegen einer Fehlentscheidung, nämlich ihr Auto nicht in Wien stehen zu lassen, vor den Trümmern ihrer Existenz. In diesem Fall stand von Anfang an fest, dass es nur Verlierer gibt. Die Familie des Opfers, aber auch Nina Burger, müssen ihre jeweiligen Leben völlig neu ordnen.