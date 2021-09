Vor Kurzem in einem Wirtshaus im Bezirk: An einer Wand im Schankraum hängt tatsächlich einer dieser, meist grauen, Kästen mit Einwurfschlitzen. Es gibt sie also noch, die Sparvereine. Diese Woche berichtete Kollegin Knöpfl vom Aus für einen Sparverein in Zwentendorf. Es hatte sich schlicht keine Bank mehr gefunden, für die dieses Geschäft noch interessant gewesen wäre:

So ärgerlich das für die Sparwilligen sein mag, ist es doch nachvollziehbar. Anhaltende Niedrigst-Zinsen, striktere Datenschutzbestimmungen und dazu relativ viel Verwaltungsaufwand sind nicht gerade förderlich für diese mehr als 170 Jahre alte Form des gemeinsamen Sparens. Dabei ging es von Anfang an nicht ums Geld allein. Die Geselligkeit spielte immer eine wesentliche Rolle. Ein- und Auszahlungen sowie Vereinsversammlungen waren willkommene Anlässe, wieder einmal „zum Wirten“ zu gehen.

