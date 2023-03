Der Weltklimarat sagt: Unsere Zukunft steht auf Messers Schneide. Noch können wir etwas tun, aber bitte ALLE und JETZT. Wer ist schon der Weltklimarat? Nun, das sind keine Aluhut-Träger, die ihre Fenster mit „Das Ende ist nahe!“-Schildern verbarrikadieren. Das ist DAS anerkannte internationale Gremium, wenn es ums Klima geht.

Kommen wir von der großen Welt in unseren beschaulichen Bezirk. Ein vorbildlicher Lehrer an der NMS Kirchberg will mit seiner Klasse mit der Bahn auf Schulsportwoche nach St. Johann fahren. Und dann gibt es vier Monate davor keine Gruppentickets für Schulen mehr? Wie soll man dem Nachwuchs vermitteln, dass es wichtig ist, etwas zu tun, wenn er sein tolles Top Jugendticket gar nicht verwenden kann?

Liebe ÖBB, wie der Weltklimarat betont: Es ist höchste Eisenbahn! Und wenn es nur um größere Kontingente für Gruppentickets geht.