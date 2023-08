Es ruckelt und rumpelt

Pflaster drauf und gut ist's? Was die Geschichte hartnäckig überdauert, trägt in der Römerstadt Tulln zum besonderen Flair bei. Gerade um den historischen Karner muss es also Pflaster sein. Und gut ist's?

Nicht ganz. Die gerade erst frisch sanierte Kirchengasse wird abermals aufgegraben und das neue, alte Pflaster wirbelt Staub auf. Auch politisch: „Pannenbaustelle“ und „mangelhafte Planung“, schimpft Andreas Bors (FPÖ). Und auch die Bevölkerung staune, will der FPÖ-Stadtrat wissen.

Das kann man ihr nicht verübeln. Kurios ist es allemal. Vor allem, weil der Verkehr für die große Bahnhofstraßen-Baustelle just über diese neuen Pflastersteine umgeleitet wurde.

Der Belag wird nun ersetzt. Mehrkosten für die Stadtgemeinde: 40.000 Euro. Und doppelter Baulärm, Staub und Schmutz. Dafür aber auch: eine längere Nutzungszeit und eine hochwertigere Ausführung. Und dann ruckelt und rumpelt es nicht politisch, sondern nur noch beim Drüberfahren.

Hoffentlich.