Dank diverser sozialer Medien war es noch nie so leicht wie heute, seine Meinung öffentlich kundzutun. Damit einher geht aber auch, dass es noch nie so leicht war wie heute, sich damit Probleme oder gar eine Strafe einzuhandeln. Diese Erfahrung machten jetzt auch ein Tullner und eine Rusterin am Landesgericht St. Pölten. Die beiden hatten ein Posting, mit dem ein Polizist verleumdet wurde, leichtfertig geteilt. Mit einer Diversion und der Zahlung von jeweils 100 Euro an den Geschädigten kamen sie glimpflich davon.

Natürlich kann so etwas auch ganz anders ausgehen. Verleumdung, Ehrenbeleidigung oder auch Urheberrechtsverletzung sind Tatbestände, die mit wenigen Mausklicks rasch erfüllt werden können. Manchmal ist es in Sachen Meinung vielleicht besser, einen Ratschlag des Kabarettisten-Duos Gebrüder Moped zu befolgen: „Komm, red mas in a Sackerl, ehrlich, i horch mas später an…“ Ganz im Ernst: Einmal drüber schlafen und erst dann posten kann auch viel Ärger ersparen.